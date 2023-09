Empoli-Inter, la moviola: Marcenaro fa cilecca davanti a Rocchi

Sotto gli occhi di Rocchi (vedrete, la giustificazione è già firmata), non brilla Marcenaro . Un paio di scelte fanno venire i brividi se pensiamo che lui (e Colombo) sono spinti a piene mani (e anche qualcosa in più) verso il badge della Fifa a gennaio. Recupero: 5’ (0’+5’)

Il gol annullato all'Inter

Cambiaghi si lamenta di una spinta di Bastoni in area: live, sembra più lui a buttarsi, al replay c’è un contatto, non punibile. Testa di Frattesi, Thuram colpisce e segna: fuorigioco, il francese è oltre Pezzella.

Marcenaro e l'errore grave

Le contestazioni. Ismajli va diretto su Lautaro, allarga anche un po’ il gomito: era fallo e giallo per SPA, altro che nulla. Più grave aver fischiato un fallo (senza ammonizione) su Çalhanoglu mentre Thuram sta lanciando Lautaro in campo aperto, è sulla linea di centrocampo ma davanti non ha nessuno. Errore grave di timing, al quale questa commissione tiene molto. Ci aspettiamo quindi voto 8.40, visto che si è inflessibili sulle disposizioni e se si sbaglia il timing quello è il voto massimo. Oppure non vale per tutti?

VAR: Valeri 6

Normale amministrazione.