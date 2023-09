Atalanta-Cagliari, la moviola: Feliciani si perde rigore e rosso per Luvumbo

Atalanta-Cagliari

Arbitro: Feliciani 5

Non benissimo Feliciani, al quale non dice neanche bene: torna in campo dopo lo stop a seguito del vaffa di Gyomber in Roma-Salernitana non sanzionato e si perde un rigore (non clamoroso ma c’è) di De Roon su Luvumbo e una manata dello stesso Luvumbo a Zappacosta che avrebbe meritato più attenzione . Recupero: 6+’ (2’+4’)