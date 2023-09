Lazio-Torino, la moviola: male Fabbri, l'analisi sul rigore e sul rosso non dato a Radonjic

ROMA - Male Fabbri (Voto: 5) , possibile che la perdita del badge da internazionale il prossimo dicembre lo abbia definitivamente demotivato. Lo grazia Chiffi (male anche lui) sul rosso non dato a Radonjic (d’altronde era il VAR di Juve-Sassuolo e del rosso mancato a Berardi, per premio Rocchi lo ha mandato in campo), deve chiamarlo per forza sul rigore dato al Toro. Recupero: 11’ (3’+8’)

Clamoroso

Radonjic calpesta la gamba (sopra la caviglia) di Guendouzi a pallone lontano, Fabbri non vede, lungo check del VAR (sia pur dopo i fuochi speriamo ci facciano sentire l’audio) che non sappiamo cosa ci fosse da vedere . Era rosso netto, male Fabbri e malissimo anche Chiffi al VAR. In campo neanche giallo.

Senza scuse

Tiro di Radonjic, davanti a lui Hysaj colpisce di fianco e poi braccio sinistro che però è lungo il corpo: Fabbri fischia rigore, poi dopo OFR lo toglie. Almeno questo (citofonare Marinelli, nel caso...)

Invertito

Errore di lettura sull’ennesimo contatto fra Romagnoli e Zapata: il primo non va tanto per il sottile in marcatura, ma l’attaccante del Torino allarga l’alettone destro e colpisce con il gomito Romagnoli al volto. Perché punizione Toro?

Var: Chiffi 5

Si dimostra inaffidabile anche al VAR. Però dorme sonni tranquilli....