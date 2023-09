Moviola Inter-Sassuolo: bravo Massimi, non c’è rigore su Frattesi

MILANO - Partita molto positiva per Massimi (voto 6,5) , visto concreto e concentrato: diversi episodi, tutti ben letti, anche nella “consecutio” degli eventi. Giusto non dare rigore (due volte) all’ Inter nella ripresa. Recupero: 10’ (4’+6’).

Darmian, che rischio

Rischia moltissimo Darmian, quando interviene in scivolata, da dietro, su Pinamonti: siamo fuori area, ma il check del VAR si concentra sull’intervento, visto che forse sfiora il pallone: DOGSO? In realtà, le posizioni di Çalhanoglu e Acerbi, entrambi in grado di intervenire, lo smontano.

Frattesi, no rigore

Frattesi tira, Consigli para nettamente e poi, nella dinamica, arriva il contatto con il centrocampista nerazzurro: ci sta non concedere rigore. Lo sarebbe stato, invece, il tocco di braccio di Erlic netto sul tiro di Lautaro, ma prima Sanchez spinge nettamente Matheus Henrique.

Dumfries, gol regolare

Regolare il gol di Dumfries, soprattutto lo sviluppo dell’azione che ha portato alla rete: è infatti in gioco (dietro la linea del pallone) Thuram quando riceve il primo passaggio dell’esterno olandese, nessuna infrazione in APP (l’inizio della fase d’attacco).

VAR: Abbattista 6

Avalla e non deve fare altro.