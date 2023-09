Inter-Sassuolo 1-2: Bajrami e Berardi beffano Inzaghi

MILANO - Clamoroso a San Siro: dopo aver battuto la Juventus, il Sassuolo espugna San Siro e supera anche l'Inter capolista. Nel match valido per la 7ª giornata di Serie A, i neroverdi di Dionisi si impongono 2-1 in rimonta confermando il loro ottimo momento di forma. Gli uomini di Inzaghi passano in vantaggio al tramonto del primo tempo con l'acuto di Dumfries ma nella ripresa la musica cambia: prima Bajrami supera un non impeccabile Sommer (54'), poi Berardi inventa il gol vittoria del Sassuolo con una magia dal limite dell'area di rigore. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri, agganciati in vetta dal Milan a quota 15 punti. Il Sassuolo conquista invece la seconda vittoria consecutiva e sale all'ottavo posto a 9 punti.