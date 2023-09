Moviola Genoa-Roma: Orsato esperto, ma il giallo a Strootman…

L’esperienza e l’ascendente di Orsato nascondono qualche sbavatura per l’arbitro internazionale, comunque sempre in partita. Al limite il giallo per Strootman, non visto un fallo netto di Pellegrini su Sabelli. Tiene una soglia del fallo abbastanza alta (19 in totale, 8 solo nel primo tempo), poche proteste.