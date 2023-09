Diretta Genoa-Roma: segui LIVE la partita di oggi

21:27

41' Ammonito Mancini

Rischia Gianluca Mancini che va col braccio largo su Kutlu: per Orsato è giallo

21:26

40' Retegui ci prova, attento Rui Patricio

Da due passi Retegui tira in porta, ma Mancini alle sue spalle e Rui Patricio in porta non hanno problemi

21:22

37' Ritmi più lenti

Dopo le fiammate dei due gol, ritmi al momento più lenti. Nella Roma Dybala e Lukaku si fanno vedere poco

21: 11

26' Fallaccio su Mancini, ammonito Strootman

Brutto fallo di Kevin Strootman su Gianluca Mancini: si scatena una piccola rissa in campo, poi Pellegrini e Paredes riportano la calma

21:10

Cristante, festa doppia

Con il gol al Genoa Cristante festeggia l'ingresso nei 30 presenti all time nella storia giallorossa LEGGI QUI

21:14

30' Esce Strootman

Alla fine, dopo il fallo su Mancini, esce Kevin Strootman. Al suo posto Gilardino inserisce Kutlu

21:09

23' Bove dentro, fuori Llorente

Costretto al cambio anche Mourinho: dentro Bove al posto di Llorente, Cristante scala in difesa

21:07

22' La Roma pareggia con Cristante

A sorpresa, al primo affondo, la Roma pareggia: assist di Spinazzola, si tuffa di testa Cristante che pareggia

21:05

20' Roma mai pericolosa, Paredes tira alto

La Roma fatica a creare gioco, il destro di Paredes finisce altissimo

20:56

11' Esce Badelj, dentro Thorsby

Genoa costretto al cambio: problema fisico per il capitano Badelj, al suo posto Thorsby

20:54

9' Genoa vicino al raddoppio

Ancora Genoa pericoloso: lancio di Strootman, Frendrup in spaccata non riesce a centrare la porta

20:50

5' Genoa in vantaggio

II Genoa passa subito in vantaggia con Gudmundsson: passaggio filrante di Strootman, centrali della Roma infilati in area e sinistro vincente

20:45

1' Via alla partita

Inizia Genoa-Roma, la squadra di Mourinho dà il calcio d'inizio

20:41

Squadre in campo, Isabel Totti con la maglia della Roma

Le squadre stanno entrando in campo, le telecamere inquadrano Isabel Totti con papà Francesco e la maglia della Roma

20:35

Mourinho: "Loro hanno avuto più tempo per riposare"

Queste le parole di Mourinho a Dazn nel pre partita: "La squadra sta bene, giochiamo contro un gruppo che ha 41 ore in più di preparazione. Vogliamo vincere contro una squadra che sappiamo essere tosta. Non so se Pellegrini, Dybala e Lukaku siano il meglio che abbiamo da offrire, dipende dalla gara. Ma quando siamo tutti in forma abbiamo un gruppo di giocatori offensivi che sono importanti".

19:58

Anche Totti e Noemi allo stadio

Tifoso speciale stasera allo stadio per la Roma: in tirbuna ci sarà Francesco Totti con la compagna Noemi. Totti, che sarà premiato dal Genoa con una maglia speciale, ha viaggiato da Roma e Genova in aereo con alcuni tifosi. QUI IL RACCONTO DEL VIAGGIO

19:41

La formazione ufficiale del Genoa

Questa invece la formazione ufficiale del Genoa: Martinez Jo; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

19:35

Genoa-Roma, presenze speciali intorno allo stadio

Non solo tifosi: anche dei cinghiali intorno allo stadio GUARDA QUI

19:27

Genoa-Roma, la formazione ufficiale dei giallorossi

Questa la formazione ufficiale della Roma: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ore 19:10

Genoa-Roma, tifosi scortati allo stadio

La Roma non sarà sola a Genova: ecco il video dei romanisti scortati allo stadio. In tutto saranno 1870 i tifosi ospiti presenti a Marassi. GUARDA QUI

Stadio Ferraris, Genova