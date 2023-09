Francesco Totti e Noemi tifosi speciali: in tribuna per Genoa-Roma

Continuano i festeggiamenti per il compleanno di Francesco Totti. E il regalo migliore che poteva farsi l'ex capitano della Roma, per questi 47 anni, non poteva non essere quello di seguire la sua squadra del cuore. Dopo la festa organizzata ieri sera insieme ai figli, parenti e amici, come hanno testimoniato le storie Instagram pubblicate da Noemi Bocchi, oggi Totti è volato insieme alla compagna e alcuni conoscenti a Genova per seguire Genoa-Roma.