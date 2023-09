Roma, i tifosi già a Genova: in 1870 a Marassi, settore ospiti sold out

GENOVA - I primi tifosi giallorossi sono partiti da Fiumicino di prima mattina, con il volo delle 9.20 e tanto entusismo per la trasferta di Genova. I romanisti sono pronti a sostenere la squadra di Mourinho per questa gara insidiosa contro i rossoblù di Gilardino ma che deve essere necessariamente vinta per risalire una classifica in questo momento non esaltante con cinque punti in altrettante partite. Se la vetta della classifica in questo momento è lontana dieci punti, alla Roma non manca certo la fiducia e la passione dei tifosi che hanno riempinto anche il settore ospiti dello stadio Ferraris. Saranno infatti 1870 i romanisti che questa sera sosterranno Lukaku e compagni per una vittoria spartiacque per la classifica e il morale in vista dei prossimo impegni. Genova, una trasferta sempre molto gradita ai romanisti. Per uno stadio all’inglese, le belle passeggiate in giro per la città e, naturalmente, la cucina. Per questo tanti romanisti hanno scelto di partire la mattina tra aereo, treno e auto per godersi qualche ora in più la città e la bella giornata. Tanti tifosi, anche locali, da ieri hanno anche “assaltato” l’ingresso dell’albergo che ospita la squadr, alla ricerca di un selfie o di un autografo. Aspettando naturalmente il grande evento, il match di una Roma pronta a dare risposte dopo i passi avanti delle ultime gare. A sostenerla 1870 tifosi che canteranno a squarciagola dal primo all’ultimo minuto. Neanche il tempo di giocare a Marassi che gli occhi sono puntati anche sulle prossime gare interne contro il Frosinone e il Servette. Con il solito dato d’affluenza all’Olimpico: sia nella sfida di domenica in campionato, sia in quella di giovedì in Europa League lo stadio sarà sold out. Il solito bagno d’amore che va al di là dei risultati.