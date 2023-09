La moviola di Frosinone-Fiorentina: ok Fourneau, non è rigore su Soulè

Romagnoli al limite su Nzola

Trattenuta di Romagnoli su Nzola, fa molto il giocatore del Frosinone: non c’è Dogso (chiara occasione) perché Okoli è lì dietro, ma siamo al limite.

Fallo su Soulè, non è rigore

Protesta il Frosinone e chiede un rigore per un presunto fallo su Soulè (da verificare se realmente dentro l’area): bene Fourneau, è il giocatore di Di Francesco a tirare per la maglia Parisi e a tirarselo addosso.

Okoli e Marchizza tengono in gioco Nico Gonzalez

Nico Gonzalez per Nzola, c’è Okoli che lo tiene in gioco, buona l’azione da cui nasce lo 0-1. Poi lo stesso Nico Gonzalez è tenuto in gioco da Okoli e Marchizza.

VAR: Marini 6

Avalla le scelte del collega in campo, anche quelle al limite.