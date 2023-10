Roma-Frosinone, la moviola: ok i due gol, Marchetti va giù per crampi

Partita tenuta bene da Marchetti, ha ancora un difetto, quello di non prendere la partita in mano (leggi: provvedimenti disciplinari). Finisce con i crampi, colpa probabilmente della caduta dopo uno scontro con Aouar. Recupero: 11’ (2’+9’)

Regolari i due gol

Nessuna infrazione sulla rete del 2-0, nonostante un lungo check: al momento della punizione di Paredes, sono tutti tenuti in gioco da Monterisi, finisce a terra Brescianini ma senza subire fallo. Dybala tocca al volo per Lukaku, tenuto in gioco al centro da Monterisi: regolare il gol che ha sbloccato la partita .

L'aspetto disciplinare

È l’aspetto sul quale Marchetti, se vuole avere un futuro di livello, deve lavorare di più: perché Mazzitelli su Dybala è da giallo (nel caso gravissimo l’errore dell’assistente Mondin, avviene tutto davanti a lui, tace mentre arriva un bel colpo alla Joya); perché Barrenechea che con il braccio fa due volte il gesto di andare a... quel paese, meritava almeno un giallo (e a inizio ripresa viene ammonito, quindi...). Bene nella ripresa su Karsdorp e Soulé.

VAR: Abbattista 6

Lungo sul check del 2-0.