Bologna-Empoli, la moviola: ok Maresca, giusto annullare l’1-1

BOLOGNA - Terza partita negli ultimi quattro turni per l’internazionale (e presidente della sezione di Napoli) Fabio Maresca (voto 6,5): evidentemente il pessimo esordio in Bari-Palermo è già stato perdonato, così come Juve-Lazio (coerenza tecnico-disciplinare rivedibile). Invece ieri gara facile facile, con pochi episodi, un gol annullato in campo e confermato al VAR, nessuna criticità nelle due aree: tradotto, serenità e sorrisi profusi a piene mani, ma nonostante questo 6 gialli per 27 falli fischiati. Recupero: 13’ (6’+7’).