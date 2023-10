La moviola di Borussia Dortmund-Milan: su Florenzi non c’è rigore

Niente penalty

Colpo di testa di Schlotterbeck, davanti a lui Pobega respinge con la testa, poi il pallone colpisce la spalla sinistra: il Dortmund protesta, ma non c’è rigore .

Niente rigore su Florenzi

Florenzi finisce giù in area di rigore, la (leggera proprio) trattenuta di Bynoe-Gittens arriva al limite dell’area, sembra troppo leggera per arrivare al rigore (ci sarebbe stata da verificare la posizione).

Utilizzo eccessivo dei cartellini

Come detto, rivedibile l’approccio alla gestione disciplinare del match: Il cartellino giallo per Reijnders è quantomeno avventato, il contrasto con Reus, che pure lo aveva sorpreso, è abbastanza normale. E così anche il provvedimento per Emre Can poco dopo, quando arriva su Giroud.

VAR: Kwiatkowski 6

Si limita.