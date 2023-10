Moviola Inter-Bologna: Guida, errore grave sul rigore

Non bene, anzi, Marco Guida (voto 5): uno che ha 184 gare di serie A, è internazionale, non può commettere un errore come quello sul rigore non dato al Bologna. Ma non è tutto, sarebbe limitativo: perde tanti falli e tanti gialli (uno che racchiude tutto: Freuler su Sanchez è sicuramente fallo e sicuramente giallo per Spa).

Recupero: 8’ (2’+6’)