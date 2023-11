Giusto il rigore alla Roma: ecco la spiegazione

Più che sufficiente la partita di Colombo . Giudica bene in campo gli episodi, rigore per la Roma a parte (difficile vedere il tocco). Apprezzato il richiamo a D’Aversa : senza esagerare, con serenità, ha dato i suoi frutti.

Roma, c'è il rigore

Tiro di Dybala, Baschirotto tocca con la mano sinistra (tiro “verso” la porta, da quest’anno giallo solo se fosse stato “in” porta). Se ne accorge, Maggioni: OFR e rigore.

Lecce, ok il gol di Almqvist

Ok la rete di Almqvist: il contrasto Banda-Llorente è ok, entrambi solo sul pallone contemporaneamente. Ok il gol di Lukaku: contrasto di gioco con Touba, mai fallo.

Lecce, no i rigori

Il Lecce chiede due rigori: il tiro di Banda finisce sul gomito sinistro di Karsdorp che è attaccato al corpo; sul secondo, Llorente tocca il pallone quanto basta per toglierlo dalla disponibilità di Banda, il contatto che arriva è fra l’altro anche leggero.

Le decisioni disciplinari

Esagerato (per dire: non c’era) il giallo a Banda, il fallo su Dybala è di gioco. Con questo metro, però, allora mancherebbe il cartellino per El Shaarawy su Kaba.

VAR Maggioni 6,5: Accurata la review del rigore, per il resto conferma le decisioni sul campo.

Recupero: 10’ (2’+8’)