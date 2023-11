La moviola di Salernitana-Lazio, Prontera-tonfo: rigore sul campo, Gyomber da rosso

Gyomber, rosso mancato

Già ammonito, Gyomber in ritardo, senza colpire il pallone, in maniera imprudente su Marusic. Secondo giallo facile (infatti il giocatore viene sostituito nell’intervallo), l’arbitro di Bologna fischia solo la punizione, un brutto errore perché totalmente in suo controllo.

Lazio, giusto concedere il rigore

Era da dare in campo il rigore alla Lazio: lancio di Cataldi, il piede sinistro di Gyomber tiene in gioco Immobile, che gli prende il tempo. Il difensore fa per andare di spalla, ma non trova l’avversario, finisce a terra e nel farlo, trattiene Immobile per il braccio destro (sia già sulla linea dell’area) e gli pone ostacolo con il corpo, buttandolo giù. Anche troppo lunga la review prima di assegnare il penalty.

Salernitana, no penalty

Pancia piena di Patric sul cross di Mazzocchi, mai penalty, ammonito Filippo Inzaghi per proteste. Contatto (se c’è) Fazio-Castellanos: giusto far proseguire.

VAR: Pairetto 6,5

Bravo nel richiamare l’arbitro al monitor.