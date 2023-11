Immobile e il nuovo record: è il primo nella storia

ROMA - La Lazio torna da Salerno con una deludente sconfitta, 2-1 contro la squadra di Filippo Inzaghi, ma con un record in più per Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, infatti, con il gol su rigore realizzato che ha regalato il momentaneo vantaggio sulla Salernitana, ha raggiunto un risultato mai toccato da nessun altro in Serie A: il gol numero 100 in trasferta. Immobile è ora il primo in questa speciale classifica davanti ad Altafini (95), Totti (89), Nordhal (87), Piola (86) e Quagliarella (80).