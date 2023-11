Verona-Lecce, la moviola: La Penna c'è sempre. Che rischio Banda

Partita tutt’altro che semplice (lo dimostra la mezza mass confrontation nella ripresa), per questo Rocchi aveva mandato La Penna: la tiene con il carisma, anche se qualcosa sfugge (Blin meritava il giallo, ad esempio), magari andasse sempre così (basta guardarsi intorno). Nessun episodio nelle aree. Recupero: 5’ (0’+5’)

Il gol annullato al Lecce

Annullato il gol di Piccoli, giusto timing anche da parte dell’assistente n. 2, Bottegoni: sul lancio di Gonzalez, infatti, c’è Banda che tocca il pallone e lo porta avanti, nettamente oltre i difendenti gialloblù.

Lecce, i dubbi sul gol

Regolare la rete di Oudin: al momento del tiro, c’è Krstovic in fuorigioco oltre Amione, non punibile però: Montipò ha sempre la visuale libera. Nessuna infrazione neanche sulla rete di Ngonge: lo tiene in gioco Blin al momento del passaggio di Djuric.

Banda, che rischio

Rischia molto Banda, lo salva il... fischio di La Penna: cercato di colpire il pallone con forza trattenuto da Folorunsho), fosse arrivato a gioco fermo....

VAR: Marini 6

Spettatore...