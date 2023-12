Moviola Sassuolo-Roma: Marcenaro e Mourinho, quel rifiuto nel finale

Se volete, la cosa che ha stonato di più è stato il post-partita, arbitro e assistenti sono rimasti in campo il tempo per percorrere quei metri che li separavano dagli spogliatoi (ha incrociato solo il tm Valerio Cardini): dopo la tensione del pre partita e le parole di Mou, hanno scelto così. Però Marcenaro è stato bravo, la gara s’è dimostrata subito tostissima, elettrica, carica di tensione. Era in forma, era carico: ha tenuto sotto controllo i giocatori, due mini-mass confrontation. L’unico errore, il mancato rosso per Boloca, rivisto solo al monitor. Bravo sul rigore (anche se all’inizio sembra dire: nulla con le braccia).