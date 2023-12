Sassuolo-Roma diretta: le formazioni ufficiali LIVE Serie A

La Roma pronta a scendere in campo contro il Sassuolo per continuare la sua rincorda al quarto posto in classifica. Gli uomini di Mourinho se la vedranno contro i neroverdi al Mapei Stadium. Il tecnico giallorosso ritrova Mancini in difesa con Llorente e Ndicka. Cristante a centrocampo con Paredes e Bove. Davanti confermata la coppia composta da Dybala e Lukaku. Pellegrini in panchina.

17:35

Mourinho si affida alla Lupa

Il tecnico portoghese si affida in avanti al tandem Lukaku-Dybala. La notizia è sicuramente la partenza dalla panchina di Lorenzo Pellegrini

17:16

Mourinho trova l'arbitro Marcenaro dopo le parole di ieri

C'è attesa per la direzione di gara di Matteo Marcenaro che si troverà ad arbitrare il match dopo le parole di Mourinho di ieri in conferenza stampa che hanno scatenato grandi polemiche. "Lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e la sensazione è che non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello", ha detto lo Special One. Parole che hanno scatenato la dura risposta dell'Aia e l'apertura di un procedimento della Procura della Figc

17:02

La Roma è arrivata allo stadio

Il pullman giallorosso ha varcato i cancelli del Mapei Stadium in vista della sfida contro il Sassuolo che comincerà tra meno di un'ora

17:01

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.