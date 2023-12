Mourinho e il gesto ai tifosi della Roma prima del gol di Kristensen

Finale di match infuocato a Sassuolo, dove la Roma ha ribaltato la partita grazie a un rigore trasformato da Dybala e a un gol di Kristensen . Proprio un attimo prima della rete che ha regalato la vittoria ai giallorossi, José Mourinho si è reso protagonista di un siparietto a bordo campo con i tifosi scatenati nel settore ospiti. L'allenatore portoghese si è allontanato per un momento dalla sua area tecnica e si è avvicinato ai sostenitori giallorossi, galvanizzati già dal gol del pari. "Calma, calma", gli ha fatto capire con un gesto che dice tutto sulla sua mentalità. Un invito a non farsi trascinare dal lato oscuro dell'entusiasmo. E nel giro di un paio di minuti cambia tutto.

Dybala e i tifosi della Roma a Sassuolo

Pochi istanti dopo l'invito di Mourinho, infatti, ed è arrivato il gol del gigante biondo danese che ha strappato i tre punti. Prima rete in maglia giallorossa, per lui, e pesantissima. Poco prima anche Dybala aveva fatto la stesso gesto dello Special: togliendo prima un paio di fumogeni caduti in campo, ha intimato calma ai suoi tifosi. Alla fine liberi di essere finalmente pazzi di Joya per questa Roma.