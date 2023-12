Dopo una vigilia di fuoco, continuano le polemiche anche durante Sassuolo-Roma. Al 54' è Dionisi a rendersi protagonista a bordo campo: non sfugge alle telecamere il suo applauso ironico rivolto ai giocatori di Mourinho. Il motivo? I giallorossi non avevano restituito il pallone e il gesto non è piaciuto per niente all'allenatore neroverde, che si è sbracciato verso i suoi facendo poi segno di continuare e non perdere la concentrazione.