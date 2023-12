Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

ROMA - Dopo il pareggio in Europa League contro il Servette e le durissime parole di Mourinho nei confronti di alcuni giocatori della rosa, il tecnico della Roma torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo : segui le sue parole in diretta.

15:27

Mourinho: "Non farò i nomi"

"È una perdita di tempo se pensate che dico qualche nome dei giocatori a cui mi riferivo. Oggi ho parlato con la squadra, quando c’è empatia e amore è più facile tornare alla situazione normale dopo aver detto certe cose. Continuo a pensare quello che penso, ma il rapporto è molto buono. Andremo a Sassuolo a vincere una partita che mi fa paura per diversi motivi".

15:20

La dura frase di Mourinho su Berardi

"C’è un giocatore, che è Berardi, che è fantastico, lo amo, ma deve avere rispetto degli avversari e del gioco. È troppo quello che fa, prende in giro, prende gialli e rigori inesistenti. Io lo amo e lo odio, se fosse un giocatore mio avrei dei problemi".

15:14

La stoccata di Mourinho

"Sai chi è sfortunato con il secondo posto della Roma nel girone? La squadra di Champions che deve giocare contro di noi".

15:08

Mercato, Smalling e l'attacco all'arbitro Marcenaro

"Mercato? Mi piacerebbe avere più opzioni, ma non voglio essere male interpretato. Penso che siamo sottovalutati, come giocatori e come staff. La mia squadra senza infortuni può lottare, ma senza Smalling è dura. Ieri ho fatto i conti: se non rientra fino alla fine dell’anno solare, lui non fa 68 allenamenti. E uno che non fa 68 allenamenti anche se torna il 31 dicembre, torna a fare che? A giocare? No, ad allenarsi. C’è tempo per ritornare ai livelli. Kumbulla e Smalling sono fuori. N’Dicka è stato un bel colpo fatto da Tiago, ma lui mi disse che era perfetto per fare panchina e ora invece è titolare in ogni partita, siamo in difficoltà. Andiamo con questi, sono più positivo di prima. Sicuramente domani con Marcenaro Mancini prende un giallo contro Berardi e non gioca la prossima, ma andiamo avanti".

15:04

Mourinho su Karsdorp

"Karsdorp? Abbiamo avuto quasi un divorzio, poi l’empatia ci ha fatto tornare indietro. Domani gioca, so che ha le sue debolezze ma ora è fresco e può giocare".

15:01

Mourinho torna sulla superficialità

"Girare la testa dall’altra parte non sarà la soluzione, anche oggi ho detto ai giocatori che se vogliamo essere ambiziosi dobbiamo tenere un certo profilo. Magari lottare per la salvezza mi darebbe più adrenalina, rispetto a stare in una zona di comfort e stare tranquilli senza responsabilità. Dobbiamo alzare il tono e avere meno superficialità. Al Real ho vinto il campionato con 100 punti e l’ho perso con 93, è duro dover vincere ogni partita. Noi non abbiamo bisogno di vincere tutte le partite, non abbiamo il potenziale per lottare con Juve o Inter, ma possiamo stare al quarto o quinto posto. Il lavoro di campo può aiutare a migliorare, ma è dura perché lavoro di più con quelli che non giocano, gli altri devono riposare".

14:54

I calciatori accusati da Mourinho

Vedremo se Mourinho tornerà su quanto detto dopo il pari con il Servette, quando ha parlato di squadra superficiale. Ecco quali sono i nomi messi sotto accusa dal tecnico. LEGGI TUTTO

14:39

La Roma quasi come il Barcellona: il dato

Solo il Barcellona (13) ha segnato di più rispetto alla Roma (11) nel corso degli ultimi 15 minuti di partita nei cinque grandi campionati europei in corso; in aggiunta, solamente gli avversari di giornata (52) hanno tentato più conclusioni rispetto ai giallorossi in questo intervallo di gioco nella Serie A 2023/24 (51).

14:25

I numeri di Sassuolo-Roma

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in 6 degli ultimi 7 incontri di Serie A contro la Roma (2V, 4N), dopo che aveva perso 8 volte nei 12 precedenti (4N).

14:12

I problemi di Mourinho

Uno dei problemi che Mourinho sta fronteggiando in questo momento della stagione è senza dubbio l'emergenza in difesa. Per questo Tiago Pinto è già al lavoro per cercare sul mercato nuovi nomi. LEGGI TUTTO

14:00

A che ora parla Mourinho

L'orario d'inizio della conferenza stampa di Mourinho in vista di Sassuolo-Roma è fissato alle 15.