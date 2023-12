Diretta Mourinho dopo Sassuolo-Roma: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

REGGIO EMILIA - Un'altra vittoria nel finale, questa vota firmata da Dybala (su rigore) e Kristensen. La Roma vince 2-1 in casa del Sassuolo e tiene il ritmo delle avversarie in zona Champions. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della gara contro il Sassuolo.

20:25

Mourinho sceglie di parlare in tv in portoghese

Dopo le polemiche scaturite per le sue dichiarazioni di ieri, alla fine della gara della Roma contro il Sassuolo Mourinho ha rilasciato la consueta intervista, ai microfoni di Dazn, parlando in portoghese e non in italiano: "Parlo in portoghese perché il mio vocabolario italiano non è abbastanza forbito".

20:10

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Sassuolo-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico portoghese al termine della gara.

19:55

Sassuolo-Roma finisce 1-2

A Reggio Emilia è appena terminata la sfida tra la squadra di Dionisi e quella di Mourinho. La Roma ha battuto 2-1 il Sassuolo.

Mapei Stadium, Reggio Emilia