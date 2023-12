Diretta Napoli-Inter, segui la sfida: le formazioni ufficiali

Matteo Politano ha parlato a Dazn prima della partita: "Conosciamo bene l'Inter e Dimarco che gioca dal mio lato ed è eccezionale, ma noi non siamo da meno sulle fasce. Dovremo essere attenti. Aggirare la difesa dell'Inter? Sarà difficile, conosciamo la forza dell'Inter soprattutto in fase difensiva. Dovremo essere bravi a costruire quante più palle gol è possibile, ma soprattutto dovremo essere bravi a concretizzarle".

20:10

Entra in campo il Napoli

Annunciato dallo speaker dello Stadio Maradona, entra in campo anche il Napoli, sulle note di "Live is life" degli Opus.

20:06

Inter in campo per il riscaldamento

L'Inter è entrata in campo per il riscaldamento pre match. Non sono mancati i fischi da parte dei tifosi del Napoli sugli spalti.

20:01

Il passato nerazzurro di Mazzarri

Walter Mazzarri, appena tornato sulla panchina del Napoli, ha un passato da allenatore dell'Inter. Sono 49 le panchine in Serie A per il tecnico livornese in nerazzurro tra il 2013 e il 2014.

19:46

Napoli-Inter, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Zielinski, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Imperiale, Mondin. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Marini. Assistente VAR: Mariani.

19:41

Il momento delle due squadre

Il Napoli, che dal 14 novembre è nelle mani di Walter Mazzarri, è reduce dalla vittoria per 2-1 in campionato sul campo dell'Atalanta e dal ko per 4-2 in casa del Real Madrid in Champions League. L'Inter, imbattuta dal 27 settembre (sconfitta a San Siro con il Sassuolo), viene invece da 2 pareggi di fila tra campionato (1-1 con la Juve) e Champions (3-3 con super rimonta sul Benfica).

19:30

Il big match tra Napoli e Inter

Alle 20.45 va in scena la partitissima tra Napoli e Inter, posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A: gli azzurri di Mazzarri cercano di consolidare il quarto posto mentre la formazione di Simone Inzaghi deve vincere per scavalcare la Juventus, che da venerdì è in vetta alla classifica.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli