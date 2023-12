Clamoroso José Mourinho: parla in portoghese dopo Sassuolo-Roma!

REGGIO EMILIA - Clamoroso José Mourinho, che dopo il successo in rimonta ottenuto dalla sua Roma sul campo del Sassuolo ha parlato in portoghese durante tutta l'intervista ai microfoni di Dazn.

Le parole di Mourinho dopo Sassuolo-Roma: interviste in tv e conferenza stampa

Mourinho e la spiegazione sul portoghese

Questa la spiegazione data poi dallo 'Special One' alla scelta di usare la propria lingua: "Parlo in portoghese perché il mio italiano evidentemente non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti - ha detto Mou, nei confronti del quale la procura Figc ha aperto un'indagine dopo le forti dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match -. Quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per poter rendere ai massimi livelli".