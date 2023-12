Frosinone-Juve, la moviola: Mariani sbaglia il disciplinare

Mariani, voto 5,5

Partita in stile Uefa per Mariani (epperò non diventerà Élite dal primo gennaio), pochi fischi e pochi gialli (non sempre però questo significa essere virtuosi). Corretto annullare la rete di Vlahovic (dal SAOT, eh? mica in campo, errore dell’assistente Del Giovane). Recupero: 9’ (3’+6’)

Gol annullato a Vlahovic, ok l'Overrule

Lancio di Iling-Junior per Vlahovic che scatta e segna, in campo il team arbitrale convalida, a Lissone solito lavoro certosino di Marini: non era neanche difficile, spalla e testa avanti rispetto a Lusuardi, corretta l’overrule (il cambiamento di decisione senza bisogno dell’OFR).

Regolare la rete di Baez

Ok la rete di Baez: al momento del lancio di Monterisi, infatti, il giocatore del Frosinone è tenuto in gioco da Bremer al centro, non difficile la valutazione in campo.

La gestione disciplinare

Era da cartellino giallo (lo portiamo ad esempio), l’intervento di Iling-Junior su Gelli: gli tocca il piede a gamba tesa, Mariani concede il vantaggio (segno che ha visto l’azione fallosa) ma poi dimentica l’ammonizione.

VAR: Marini 6,5

Il gol lo annulla lui da Lissone, mister VMO Fifa subito dopo Capodanno.