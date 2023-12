Diretta Frosinone-Juve 1-2: Vlahovic decisivo, Yildiz da record LIVE

La Juventus torna a vincere dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri serve Dusan Vlahovic per regalarsi i tre punti per rimanere agganciata all' Inter , ora a +1 dai bianconeri in attesa della partita di Bastoni e compagni. Frosinone dche era riuscito a pareggiare grazie alla rete di Baez dopo il gol di Yildiz che aveva sbloccato il match.

14:28

90' + 5' - Termina Frosinone-Juventus

Finisce qui Frosinone-Juventus: i bianconeri vincono per 1-2 grazie al colpo di testa nel finale di Vlahovic.

14:26

90' + 3' - Angolo per il Frosinone

Il Frosinone conquista un angolo. Batte Soulé ma McKennie respinge di testa.

14:22

89' - Gol annullato a Vlahovic

Iling recupera il pallone sulla trequarti, mette il pallone filtrante per Vlahovic che si invola e buca sul primo palo Turati. L'attaccante però era partito da posizione irregolare e il gol è stato annullato

14:14

81' - La Juventus è di nuovo in vantaggio

La Juventus torna in vantaggio grazie a Dusan Vlahovic: bel cross dalla destra di McKennie, Vlahovic salta più in alto di tutti e di testa la mette alle spalle di Turati.

14:08

75' - Traversa di McKennie

Bella azione della Juve con il triaangolo tra Iling, Vlahovic e Rabiot: palla in mezzo, Romangoli anticipa Milik ma il pallone finisce nella disponibilità di McKennie che al volo in sforbiciata prende la traversa.

13:56

63' - Grande occasione per Vlahovic

Imbucata della Juve in area per Vlahovic che si gira bene, calcia ma il pallone è troppo centrale. Turati respinge.

13:50

58' - Soulé pericoloso

L'argentino si accentra dalla sinistra per calciare a giro: palla che si spegne di poco al lato.

13:47

54' - Triplo cambio della Juve

Esce Locatelli per un colpo all'anca, entra Nicolussi Caviglia. Lasciano il campo anche Kostic e Yildiz, entrano al loro posto Iling e Vlahovic.

13:45

51' - Baez segna il pareggio

Il Frosinone trova il gol del pareggio: bella palla di Monterisi per Baez che sfila alle spalle di Kostic e a tu per tu con Szczesny non sbaglia.

13:37

46'- Inizia il secondo tempo

Rientrano in campo le squadre: inizia il secondo tempo di Frosinone-Juventus.

13:30

Primo gol da record per Yidliz

La prima rete dell'attaccante turco ha già segnato un pezzo di storia della Juventus: ecco il record realizzato da Yildiz.

13:25

Locatelli: "Yidliz? È un fenomeno"

Le parole di Locatelli subito dopo la fine del primo tempo: "Yildiz è un fenomeno e deve continuare a lavorare per segnare il secondo gol, come dobbiamo farlo tutti noi".

13:21

45' - Finisce il primo tempo

Senza recupero, termina il primo tempo di Frosinone-Juventus: bianconeri che vanno negli spogliatoi in vantaggio grazie al gol di Yildiz.

13:15

42' - Brescianini pericoloso

Brescianini entra in area lateralmente, Bremer prova a fermarlo ma il pallone rimablza sul polpaccio del giocatore del Frosinone. Serve l'intervento di Locatelli per respingerlo.

13:11

39' - Kostic si divora il raddoppio

Milik guida il contropiede della Juve. Il polacco allarga il pallone per Kostic che tutto solo a due passi da Turati la spara alta.

13:06

33' - Ci prova Danilo

Calcio d'angolo della Juve battuto sul primo palo: Danilo impatta il pallone di testa ma il tiro va alto.

13:03

31' - Anche Lirola infortunato

Esce un altro ex della partita, Pol Lirola, per un problema fisico: entra Baez al suo posto.

12:59

27' - Infortunio per Alex Sandro

Il brasiliano si è fermato per un problema fisico: al suo posto entra l'ex della partita Gattu, che è stato omaggiatto con un bell'applauso per lui dello Stirpe.

12:54

21' - Punizione per il frosinone

Schema da punizione tra Barrenechea e Soulé: calcia il primo, palla che passa vicino al palo.

12:44

12' - La sblocca Yildiz

Il primo gol per Yildiz in Serie A è una perla: il turco passa in mezzo a tre difensori del Frosinone e poi scarica un destro fortissimo sul primo palo. Turati non può nulla e Yildiz porta in vantaggio i bianconeri.

12:39

7' - Juve in attacco

Bel lancio lungo di Bremer per McKennie che sfila alle spalle della difesa del Frosinone. Tanta il passaggio in mezzo per Milik, ma Romangolo in scivolata mette in angolo. Nulla da corner.

12:32

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Frosinone e Juventus. Primo possesso per i gialloblù.

12:20

Manna: "Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge rimarranno a Frosinone"

Le parole di Manna nel prepartita: "Sapevamo del valore dei tre ragazzi che sono a Frosinone. La società ha lavorato bene e stanno facendo un percorso virtuoso. Loro come tutti i ragazzi che stanno facendo il percorso post Next Gen. Non credo sia funzionale per loro spostarli in questo momento quindi rimarranno a Frosinone fino a giugno. Superlega? Commentare questa cosa è superfluo. Ferrero e Scanavino si occupano di questo e noi siamo focalizzato su questo".

12:15

Frosinone, Angelozzi: "Huijsen? Da gennaio sarà un nostro giocatore"

Angelozzi ha parlato ai microfoni di Dazn: "Voglio trattenere Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge fino a giugno. Siamo fiduciosi. Abbiamo un bel rapporto con la Juve, siamo sereni. Oggi speriamo che i ragazzi ci diano una gioia. Con Huijsen è tutto fatto, mancano solo le firme ma c'è già l'accordo. Dal primo di gennaio dovrebbe essere tutto sistemato. Un altro tassello della Juve viene qui a formarsi. Siamo orgogliosi che i bianconeri puntano su di noi"

12:10

Di Francesco sui tre "juventini"

Queste le parole di Di Francesco prima di Frosinone-Juve: "Sarei in ritardo per dire qualcosa a Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. Devono giocare come sanno, io devo fargli trovare la serenità nell'affrontare una partita del genere, anche con il sorriso. Dovrà essere una gioia. Yildiz titolare? Cambiano le carateristiche. Già senza Chiesa avevamo cambiato la visione del loro attacco, si appoggiano molto su di lui".

12:05

Juve, le parole di Rabiot

Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn nel preparatita: "Spero di vedere il miglior Yildiz, abbiamo fiducia. Sta facendo molto bene in allenamento, lo caricheremo nello spogliatoio, ma è bravo e sa cosa deve fare. Allegri ha fiducia in lui".

12:00

L'aneddoto di Soulé con Allegri

Nella scorsa stagione Allegri deciso di puntare parecchie volte su Soulé che ha parlato così dell'allenatore che oggi rincontra: "Il mister mi ha subito dato fiducia, grazie a lui sono migliorato molto e so che al Frosinone sta seguendo tutti i giocatori della Juventus". E ha raccontato anche un aneddoto sul taglio di capelli.

11:50

La conferenza di Di Francesco

"Ho grande rispetto di Max Allegri, lo conosco da tempo e mi ha citato anche in un libro che ha scritto".