Juve, Soulé svela perché Allegri gli ordinò di tagliare i capelli

Matias Soulè e i capelli gialli. Un rapporto fugace prima dell'incontro, questa estate, in ritiro, con Massimiliano Allegri. Un racconto divertente. Col sorriso, intervistato per Dazn da Emanuele Giaccherini, ex giocatore della Juventus, l'attaccante del Frosinone - che oggi sfiderà proprio la Juve - ha svelato alcuni retroscena relativi a quell'ordine partito dall'alto, dal suo allenatore alla Juve, Allegri.