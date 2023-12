Juve, primo gol da record di Yildiz: la reazione di Allegri

Esordio da titolare da sogno per il bianconero Kenan Yildiz in Frosinone-Juventus . Il turco, dopo sei presenze in prima squadra da subentrato, è stato schierato da Allegri per la prima volta da titolare in Serie A. E dopo appena 12 minuti ha ripagato la fiducia segnando un gol fenomenale .

Yildiz, la stella si è confermata

L'attaccante ex Bayern Monaco sul lato sinistro dell'area è passato in mezzo a tre difensori del Frosinone con una magia e, a tu per tu con Turati, ha scagliato un destro fortissimo sul primo palo. Juventus in vantaggio e la reazione di Allegri è stata eloquente: con la mano ha fatto lo stesso gesto che aveva fatto nello scorso anno per un altro gol spettacolare, quello di Di Maria contro il Nantes. Come a dire "Che gol!". Yildiz, in questa stagione, aveva già segnato 2 gol con la Juventus Next Gen in Serie C. Con questa rete, diventa anche il più giovane marcatore straniero in Serie A della storia della Juventus a 18 anni e 223 giorni.