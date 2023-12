Verona-Cagliari, la moviola: un giallo a 'chiamata' per Orsato, Ngonge graziato

La moviola di Verona-Cagliar i, partita della 17ª giornata di Serie A vinta per 2-0 al 'Bentegodi' dagli scaligeri padroni di casa.

Orsato, voto 5

Intransigente con Makoumbou, misericordioso con Ngonge. Non bene Orsato (pure una mass fra Viola e Suslov), il secondo giallo è stato “chiamato”. Recupero: 8’ (1’+7’)

Goldaniga in fuorigioco per millimetri

SAOT, croce e delizia. Perché il fuorigioco di Goldaniga (millimetri oltre il deltoide di Terracciano) lo poteva pizzicare solo la macchina, la scelta di Bindoni è stata solo fortuna, nulla più.

Strano rosso a Makoumbou

Espulso Makoumbou per doppio giallo: primo ok (trattenuta su Suslov), il secondo fa discutere. Perché è centrocampo ma soprattutto Orsato, dopo il fischio, si porta la mano destra al taschino, poi la toglie, allarga le braccia, arrivano quelli del Verona e solo allora ammonisce il rossoblù. Provvedimento a chiamata, non benissimo...

Ngonge graziato

Discutibile. Ad esempio, Ngonge assesta un calcione a Hatzidiakos: ok, non è volontario, ma perché neanche il giallo? Fosse stato volontario sarebbe da rosso diretto.... Anche perché poi Ngonge trova il giallo nella ripresa, sarebbe stato il secondo.

VAR: Mazzoleni 6

Controlla e conferma.