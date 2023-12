Verona, Ngonge e Djuric stendono il Cagliari: 2-0

VERONA - Il Verona raccoglie punti preziosi per la propria classifica battendo il Cagliari . Dopo una prima frazione condotta dagli ospiti, che sfiorano il vantaggio un paio di volte con Nandez , nella ripresa il rosso a Makoumbou (doppio giallo) fa da spartiacque aprendo la strada al succeso dei gialloblù, che passano in vantaggio con Ngonge e raddoppiano con Djuric . Vittoria e sorpasso in classifica per il Verona .

Nandez va vicino al vantaggio due volte, ma regge l'equilibrio

Primo tempo con la squadra di Ranieri che manca il colpo vincente: Nandez si divora infatti due ghiotte occasioni a tu per tu con Montipò, Prati colpisce un palo, Goldaniga segna sfruttando una dormita difensiva degli scaligeri ma il gol viene annullato per fuorigioco. Gialloblù poco lucidi, solo Suslov impegna Scuffet, che salva in tuffo.

Rosso Makoumbou, il Verona colpisce con Ngonge e Djuric

Nella seconda frazione subito tegola per il Cagliari: al 6' Makoumbou, già ammonito, entra in ritardo su Duda e rimedia il secondo giallo, rossoblù in 10. Il Verona ne approfitta immediatamente: all'8' Ngonge, dalla destra, si accentra e con il mancino spedisce il pallone ad infilarsi all'angolino basso, 1-0. Cagliari a caccia del pari al 18', quando arriva il tiro cross di Hatzidiakos, Oristanio manca la deviazioe di testa, Montipò allunga in angolo. Nel finale il Verona cerca il raddoppio e, dopo averci preovato per due volte (41' e 43', Scuffet gli dice di no), Djuric firma il 2-0 al 45' servito in area da Mboula per un rigore in movimento trasformato con il destro, 2-0.