Napoli-Monza 0-0, la moviola: Di Bello, mancata prevenzione e atteggiamento sbagliato

Non perfetta, sotto il profilo comportamentale, la partita di Di Bello: la mass che ha portato al faccia a faccia Bondo-Kvara è colpa della sua mancata prevenzione, è ingenuo Mazzarri ad abbandonare l’area tecnica per andare a protestare (e non a calmare gli animi) ma quella situazione è stata provocata dall’atteggiamento dell’arbitro nella conduzione della partita. Rivedibile anche il disciplinare (3 rossi, 8 gialli, 31 falli), brutta la gestione del recupero.