Moviola Atalanta-Lazio: Guida ok sui rigori, ma il giallo a Pasalic…

Arbitro: Guida prova da 6

Non pulita la partita di Guida, l’errore che commette nell’ammonire Pasalic è doppio. Fischia, però, bene in campo il rigore per il tocco di braccio di Marusic e per il tocco su Immobile, solo un dubbio sul contatto Ederson-Pedro (il primo, però, pare in leggero vantaggio). Recupero: 6’ (1’+5’)

L'errore

Intervento in scivolata di Pasalic su Castellanos, netto sul pallone e poi (con la punta) sul giocatore, il giallo è buttato e, non contento, Guida va ad ammonire Gasperini per proteste (forse paga la nomea che s’è fatto?).

Il rigore

Rovesciata di Scalvini, il braccio sinistro di Marusic è largo e in posizione punibile, corretto assegnare il penalty. Djmsiti tocca il piede di Immobile che gli ha “nascosto” il pallone, altro rigore concesso in campo.