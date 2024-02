Juve-Udinese la moviola: Abisso attento sugli episodi in area

Arbitro: Abisso 6,5

Parte male, Abisso, sempre in mezzo al gioco (viene tamponato da Weah prima e da Samardzic poi, non riuscendo a trovare la posizione in campo), si perde un angolo, poi però prende le misure (anche al terreno di gioco) e finisce in crescendo, attento sugli episodi in area. Fischiati 25 falli e dati 6 cartellini gialli. Recupero: 7’ (2’+5’)