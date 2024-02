Chi è Lautaro Giannetti, il difensore dell'Udinese che ha fatto gol alla Juve

TORINO - Prime luci dei riflettori in Italia per Lautaro Giannetti, calciatore dell'Udinese autore del gol decisivo, al 25', che ha permesso ai ragazzi di Cioffi di battere 1-0 la Juventus all'Allianz Stadium. Lautaro Daniel Giannetti, questo il suo nome completo, è al primo gol in Serie A alla seconda presenza nella formazione friulana. Difensore centrale argentino di 30 anni (è nato il 13 novembre 1993 a San Nicolas, nel distretto di Buenos Aires), alto 1,85, è stato acquistato dall'Udinese nel mercato invernale. Tesserato il 5 gennaio, ha firmato un contratto con i friulani fino al 30 giugno 2025 con opzione fino al 2026 e indossa la maglia numero 30. Centrale in grado di ricoprire tutte le posizioni nella difesa a tre, si era svincolato il 31 dicembre scorso dal Velez Sarsfield, squadra in cui si è sviluppata tutta la sua carriera fino al 2023. Giannetti conosceva già Roberto Pereyra e ha raccontato di aver sentito il Tucu prima di arrivare: “Mi ha parlato molto bene del club ed è stato un plus per prendere questa decisione”.