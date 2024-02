Moviola Lazio-Bologna 1-2, Maresca male: dubbi su Fabbian

Fabbian, dubbi sul secondo giallo

Fabbian già ammonito (sbraccia, non è gomitata su Cataldi) pesta la punta del piede di Immobile: era sicuramente fallo, si discute sul giallo, sarebbe stato il secondo.

Lazio, niente rigore

Protesta la Lazio per un contatto Ferguson-Isaksen, l’impressione è che il contatto sia minimo rispetto alla caduta. Nel caso, comunque, l’arbitro sarebbe stato chiamato all’OFR, fallo in APP di Guendouzi su Saelemaekers.

Grave errore di Mondin

Gol annullato a Immobile: oltre Lucumi, giusto. Pasticcio di Provedel, Fabbian tocca per El Azzouzi, tenuto in gioco da Casale. Mondin annulla per offside, non c’è (Zirkzee non punibile): errore grave.

Voto: 5

Recupero: 7’ (3’+4’)

VAR Mazzoleni 6: Vorrebbe? Sicuramente non può.