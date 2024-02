Tensione Lazio, Sarri furioso con Maresca: non parla con la stampa dopo il Bologna

ROMA - Se prima dell'inizio della partita contro il Bologna Sarri era già furioso con la Lega di Serie A, dopo il ko incassato all'Olimpico dalla squadra di Thiago Motta i decibel della tensione si sono alzati ulteriormente. Al tecnico biancoceleste non è piaciuta affatto la direzione di gara dell'arbitro Maresca: già alla fine del primo tempo gli animi si erano scaldati per un contatto in area rossoblù su Isaksen. Al termine della gara la furia di Sarri non s'è placata e, acuita dalla sconfitta, l'allenatore ha deciso di non presentarsi davanti alla stampa e parlare ai giornalisti. Nessuna dichiarazione, una sorta di protesta condivisa anche dal club, che ha scelto il silenzio stampa.