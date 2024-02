Frosinone-Roma 0-3, la moviola: Giua incerto, rigore con on field review

Niente rigore

Dopo pochi minuti, contatto in area della Roma, con Kajo Jorge che resta a terra, Giua fa proseguire, il silent check del VAR conferma: l’intervento di Huijsen è contemporaneo a quello dell’avversario sul pallone, il contatto che ne segue di gioco. Ancora Kajo Jorge lamenta una spinta (questo mima) di Mancini ai suoi danni: il difensore lo disturba trattenendolo appena.

Il rigore per la Roma

Tiro di Baldanzi, Okoli con il braccio destro largo, il pallone tocca prima lì, poi carambola sulla coscia. Giua non vede (ma avrebbe dovuto), Di Paolo sì: OFR e rigore.

Disciplinare

Giua chiude la sua partita con 26 falli fischiati e 3 cartellini. È corretto quello per Huijsen, la sua esultanza (anche per rispondere ai fischi dello Stirpe) è scomposta. Grossi dubbi sul giallo a Mancini: il contatto con Reinier sembra più di gioco, figuriamoci il provvedimento disciplinare. Azmoun, giallo ok.

Regolare

Ok il gol di Azmoun: sul tiro di Cristante respinto da Turati è tenuto in gioco da Monterisi e Okoli.

VAR: Di Paolo 6,5

Fischia da Lissone il rigore.