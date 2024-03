Moviola Lecce-Verona 0-1: Male Chiffi, Henry andava espulso prima

Non sufficiente la partita di Chiffi (vedrete che invece avrà preso appena meno del massimo, soliti voti della pessima CON dati pescando dal sacchetto della Tombola), quello che è successo nel finale è (anche) colpa sua, bastava avere più polso nei minuti finali, non sarebbe successo nulla. Dopo di che, la testata di D’Aversa su Henry è avvenuta sotto gli occhi dell’assistente Colarossi, è testimoniata dalle telecamere, sarà tutto scritto nei referti e nei rapporti per supportare il doppio rosso.