Moviola Juve-Genova: Giua, che sviste. Vlahovic espulso, ecco perché

Spence graziato da Giua

Graziato Spence dal doppio giallo: nel primo tempo, abbatte Chiesa al limite dell’area (lato corto), il bianconero sarebbe entrato in area. Spence non tocca mai il pallone, ed invece Giua commette un altro errore, assegnando l’angolo; nella ripresa aggancia in ritardo Kostic in ripartenza.