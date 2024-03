Moviola Lazio-Juve: a Tudor manca un rigore, ma è colpa di Mazzoleni

Da rigore

Zaccagni sfila via a Bremer che perde il tempo, fra i due non ci sono contatti prima (vedi il penalty dato al Toro, che non c’era), il difensore juventino lo trattiene nettamente per la maglia, vicino al collo: Colombo sta guardando il pallone che è dall’altra parte, Mazzoleni al VAR dove stava guardando? Manca un rigore chiaro.

Rischio

Rischioso ma a nostro avviso corretto da parte di Colombo non concedere il rigore per l’intervento di Szczesny su Pedro in area bianconera: il portiere interviene con le mani protese, non trova la palla ma solo il piede sinistro del giocatore biancoceleste che, però, a sua volta, ha già giocato liberamente il pallone e per effetto della giocata sta scivolando.