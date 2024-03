Moviola Napoli-Atalanta: male Pairetto, 0-2 da annullare e Kolasinac-rosso

Napoli-Atalanta 0-3

Arbitro: Pairetto 5

Insufficiente la partita di Pairetto (a volte anche indisponente): c’era fallo in APP sullo 0-2 (e non su Juan Jesus), manca il secondo giallo chiaro per Kolasinac (lo “espelle” Gasperini, sostituendolo) che fa scopa con quello non fatto su Hateboer ad inizio gara, diversi falli su Osimhen non fischiati, intransigente in alcuni casi ed in altri no. Basta? Recupero: 7’ (2’+5’).