Napoli-Atalanta diretta: palo di Miranchuk LIVE

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, il Napoli di Francesco Calzona ospita l' Atalanta di Gian Piero Gasperini allo Stadio Diego Armando Maradona, in occasione del lunch match della 30esima giornata del campionato di Serie A . Calcio d'inizio alle ore 12.30: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Osimhen arriva di testa su un pallone vagante in area di rigore: colpo troppo debole per impensierire Osimhen

Lo speaker Decibel Bellini insieme all'attore Marco d'Amore e Mane Seik , attaccante dell'under 15 del Napoli sono stati i protagonisti dell'iniziativa conrto il razzismo per sostenere Juan Jesus : "Troppo hanno visto i nostri occhi, troppo hanno udito le nostre orecchie, troppo hanno taciuto le nostre labbra, ma non è più questo il tempo dell'indifferenza e noncuranza: Napoli fai sentire la tua voce senza vergogna e senza paura diciamo uniti e insieme no al razzismo".

Il commento del ds Meluso nel pre-partita sul caso Acerbi: "Il club ha fatto un comunicato, non parteciperemo a iniziative istituzionali contro le discriminazioni. Le faremo in maniera privata in quanto siamo rimasti delusi dalla vicenda Juan Jesus. Nella vita basterebbe chiedere scusa e assumersi le responsabilità".

12:14

Calzona: "Ho visto bene Juan Jesus"

Calzona ai micfroni di DAZN nel pre-partita: "Una vittoria ci darebbe grande slancio, siamo obbligati a vincere perché partiamo da lontano, ma se non fosse così la matematica non ci condanna. Ho ritrovato Juan Jesus in condizione ottime, ha lavorato bene: vorrei avere 20 di Juan Jesus per la professionalità che ha"

12:09

Gasperini: "Siamo una squadra solida"

Le dichiarazioni di Gasperini a DAZN: "Scamacca? Accendete sempre i giocatori su un giocatore o sull'altro ma l'Atalanta è una squadra dove ci sono più giocatori che stanno facendo un ottimo campionato e che a turno riescono a dare un contributo importante, vale anche per Scamacca. Non abbiamo una stella in assoluto che fa la differenza ma abbiamo una squadra solida e visto le tante partite, alternando i giocatori siamo riusciti a stare in alto. Ora vogliamo arrivare a qualche risultato importante".

12:07

Scalvini: "Dovremo fare un gran lavoro per arginare il Napoli"

Le parole di Scalvini a DAZN: "Assenza Kvara? Loro sono una squadra con grande qualità, manca un giocatore ma ce ne saranno altri. Dovremo fare un gran lavoro per arginarli".

12:05

Napoli con la quinta maglia e senza patch contro il razzismo

11:52

Squadre in campo per il riscaldamento

Le squadre sono entrate in campo per il consueto allenamento pre-partita

11:49

La panchina del Napoli

La panchina di Calzona: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Mazzocchi, Ostigard, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngonge

11:46

La panchina dell'Atalanta

Questi gli uomini a disposizione di Gasperini: Musso, Rossi, Palomino, Holm, Toloi, Koopmeiners, Toure, Lookman, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Adopo

11:43

Iniziativa per Juan Jesus contro il razzismo

11:38

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Calzona

11:33

La formazione ufficiale dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini

11:30

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming

11:25

La probabile formazione di Gasperini

11:20

La probabile formazione di Calzona

11:15

Napoli-Atalanta, sale l'attesa al Maradona

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Atalanta, sfida importante per la corsa all'Europa. A breve le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Calzona.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli