Moviola Fiorentina-Roma, Sozza e Chiffi da brividi. Su Bove non è mai rigore

Arbitro Fiorentina-Roma: Sozza 4

Un pessimo Sozza, in linea il VAR Chiffi (la sua storia con la Roma è horror), ma di sicuro si troverà il modo di giustificare anche questa. Un rigore che non è tale (sempre tolti quando l’ultimo tocco è del difendente), un fallo che magari non sarà da VAR ma in campo è fallo (ne ha fischiati altri due simili, perché quello no?), un occhio chiuso su una trattenuta di Dodo su Pellegrini e su Mancini che ha rischiato il secondo giallo. Il progetto Sozza (mai accettato ieri) si sta sgretolando ogni anno di più (alla prima stagione in A era fortissimo).