Dodo e la brutta frase a Pellegrini in Fiorentina-Roma: "Stai zitto, romano di m..."

FIRENZE - Di certo non una bella frase quella che esce dalla bocca di Dodo nei minuti finali del primo tempo di Fiorentina-Roma. L’esterno brasiliano mette nel mirino Lorenzo Pellegrini, che pochi attimi prima aveva chiesto un rigore all’arbitro Sozza per una presunta trattenuta in area viola sugli sviluppi di una punizione. Dodo si avvicina, protesta contro il capitano della Roma e poi ecco la frase: “Stai zitto, romano di merda!”. Parole brutte, antisportive e di certo poco educate, difficili da giustificare anche in quegli attimi di tensione contenuti in una partita di calcio.