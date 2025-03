Moviola Viktoria Plzen-Lazio: Rumsas con personalità, ma si perde il rosso a Rovella

Rosso a Rovella con OFR

OFR per un possibile rosso per grave fallo di gioco: la gamba di Rovella è molto alta, colpisce pieno la testa di Sulc, mettendone a repentaglio l’incolumità. Corretta espulsione.

Giusta l'espulsione di Gigot

Intervento con troppa foga di Gigot su Cadu, con due gambe in avanti in salto, altro rosso che ci sta.

Doppio offside sul gol annullato a Sulc

OFR per verificare il fuorigioco sul gol di Sulc: in realtà ce ne sono due di offside, sarebbe forse bastato constatare come, sul colpo di testa di Memic, Sulc sia in fuorigioco e il colpo di testa di Marusic non può essere considerata una giocata ma una deviazione visto che non ha pieno controllo del corpo (sta saltando) ed è disturbato da un avversario, Dweh appunto, che è - per una scarpa - anche lui in fuorigioco e questo viene chiamato a valutare Rumsas. Una curiosità: non c’era il SAOT, ma il vecchio CrosshAir 3D (linee rossa e blu).