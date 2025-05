Moviola Torino-Roma: netto il pestone su Saelemaekers

Manca un giallo per Che Adams: l’entrata da dietro su Paredes è in ritardo e pericolosa. Fischiato con sicurezza il rigore ai giallorossi: netto il pestone (step on foot pieno) di Dembelé su Saelemaekers, sul piede sinistro, nessun dubbio. Ok la rete di Saelemaekers: lo tiene in gioco Dembelé sul lancio di Soulé. Contatto (sulla gamba sinistra) di Shomurodov su Elmas, fuori area, VAr tagliato fuori. Annullato un gol a Cristante: corretto, è in fuorigioco Angelino sul lancio di Koné ad inizio azione.

VAR: Chiffi 6

Lo aiuta il SAOT....