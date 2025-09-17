Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La moviola di Juve-Borussia Dortmund: Letexier male, clamoroso rigore non dato su Kelly

Prova negativa del direttore di gara che sbaglia sotto gli occhi del boss degli arbitri europei Rosetti
Edmondo Pinna
3 min

Letexier: voto 4 

Gara tutt’altro che memorabile per Letexier, che dopo l’exploit Europeo 2024 (a lui la finale) ha avuto un calo vistoso. Sotto gli occhi del boss degli arbitri europei, Rosetti, in tribuna appena sotto i ct Montella e Gattuso (in pratica, come ci fossero tre commissari tecnici), perde un rigore colossale (e lo stesso fa Brisard al VAR), ne assegna uno dubbio.  

Rigore pazzesco non dato alla Juve 

Clamoroso, come detto, il rigore negato alla Juve: Anton salta, alle sue spalle Kelly, il difensore del Borussia ha il braccio destro altissimo e colpisce per primo il pallone, che carambola su Kelly e a quel punto si concretizza la posizione di fuorigioco di David. Calcio di rigore enorme, come sia sfuggito a Letexier e soprattutto al VAR è un mistero. La spiegazione della leggera trattenuta sulla spalla di Anton non regge per due motivi: 1) l’assistente alza la bandierina e Letexier fa segno chiaramente di aver fischiato offside; 2) se avesse rilevato quello, doveva fischiare punizione. 

Con il dubbio 

Rigore al Borussia con il dubbio: sul tiro di Guirassy, Kelly va con il braccio destro in appoggio e il pallone arriva direttamente lì, sul bicipite, quindi vicino alla zona verde segnalata dalla Fifa (non c’è tocco sul petto). L’unico appiglio per il penalty, il movimento di torsione del bianconero (che cade di faccia). letexier spiega che è «una parata», ma è davvero un rigorino. Male. 

Niente fischio 

Beier cade in area (diciamo pure: simula in area) dopo aver fatto a sportellate (reciproche) con Kalulu, l’arbitro francese fa segno di aver visto e valutato. 

VAR: Brisard 5 

Senza parole. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

