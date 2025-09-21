Udinese-Milan, la moviola: Doveri senza grane. Rigore dello 0-2 rossonero se...

Udinese-Milan 0-3
Doveri 6,5
Tiene la partita Doveri, classico stile: Kristensen duro e col piede a martello sul collo del piede di Pulisic e Zarraga ancora su Pulisic erano da cartellino giallo.
Udinese, no rigore
Protesta (poco) Davis che lamenta un ipotetico fallo di Pavlovic: nessun dubbio, è l’attaccante bianconero che va giù toccandosi con Pavlovic, corretto far proseguire.
Regolari i gol del Milan
Tutto ok sui tre gol del Milan, approfondimento sul primo: quando Pulisic serve Estupiñán, c’è Rabiot in fuorigioco ma, pur essendo al centro dell’azione, non interferisce con i difendenti. Una curiosità anche sulla rete dello 0-2: non avesse segnato Fofana, sarebbe stato rigore (lo ha visto Doveri?) perché Karlström lo colpisce con il destro sul polpaccio sinistro.
VAR: Meraviglia 6
Tutto facile.
Udinese-Milan 0-3
Doveri 6,5
Tiene la partita Doveri, classico stile: Kristensen duro e col piede a martello sul collo del piede di Pulisic e Zarraga ancora su Pulisic erano da cartellino giallo.
Udinese, no rigore
Protesta (poco) Davis che lamenta un ipotetico fallo di Pavlovic: nessun dubbio, è l’attaccante bianconero che va giù toccandosi con Pavlovic, corretto far proseguire.