Udinese-Milan, la moviola: Doveri senza grane. Rigore dello 0-2 rossonero se...

L'analisi di tutti gli episodi accaduti nel match tra bianconeri e rossoneri alla Bluenergy Arena
Udinese-Milan, la moviola: Doveri senza grane. Rigore dello 0-2 rossonero se...
Edmondo Pinna

Udinese-Milan 0-3

Doveri 6,5

Tiene la partita Doveri, classico stile: Kristensen duro e col piede a martello sul collo del piede di Pulisic e Zarraga ancora su Pulisic erano da cartellino giallo.

Udinese, no rigore

Protesta (poco) Davis che lamenta un ipotetico fallo di Pavlovic: nessun dubbio, è l’attaccante bianconero che va giù toccandosi con Pavlovic, corretto far proseguire. 

Regolari i gol del Milan

Tutto ok sui tre gol del Milan, approfondimento sul primo: quando Pulisic serve Estupiñán, c’è Rabiot in fuorigioco ma, pur essendo al centro dell’azione, non interferisce con i difendenti. Una curiosità anche sulla rete dello 0-2: non avesse segnato Fofana, sarebbe stato rigore (lo ha visto Doveri?) perché Karlström lo colpisce con il destro sul polpaccio sinistro.

VAR: Meraviglia 6

Tutto facile.

