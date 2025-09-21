Udinese-Milan, la moviola: Doveri senza grane. Rigore dello 0-2 rossonero se...

Regolari i gol del Milan

Tutto ok sui tre gol del Milan, approfondimento sul primo: quando Pulisic serve Estupiñán, c’è Rabiot in fuorigioco ma, pur essendo al centro dell’azione, non interferisce con i difendenti. Una curiosità anche sulla rete dello 0-2: non avesse segnato Fofana, sarebbe stato rigore (lo ha visto Doveri?) perché Karlström lo colpisce con il destro sul polpaccio sinistro.